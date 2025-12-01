O goleiro Ronaldo, os zagueiros Alix Vinícius e Lucas Gazal e o volante Gabriel Baralhas não retornam para o Atlético-GO em 2026 e são apostas do clube para reforçar o caixa para a próxima temporada. Os quatro atletas estavam emprestados pelo clube rubro-negro a times da Série A e serão vendidos para que a equipe goiana reforce o seu orçamento e o seu elenco para o próximo ano.\nLeia também\n+ Lateral termina temporada em alta no Atlético-GO após afastamentos e quase ser negociado\nRonaldo tem 80% dos direitos econômicos fixados em R$ 5 milhões, e Alix Vinícius está emprestado ao RB Bragantino-SP com base em valores que podem render aos cofres do Dragão até R$ 12 milhões, desde que o defensor cumpra metas estabelecidas em contrato.\nNo caso de Gabriel Baralhas, o valor da venda está estipulado em 12 milhões de euros. Segundo informou Adson Batista ao POPULAR, o Vitória provavelmente exercerá esse direito de compra. Sobre Lucas Gazal, o presidente rubro-negro falou que não há um valor estipulado e que o atleta está somente emprestado até o final do ano.