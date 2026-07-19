O Atlético-GO aposta nos reforços para melhorar o poder ofensivo na sequência da Série B. O clube rubro-negro anunciou dois novos jogadores para o ataque. Após o empate sem gols com o Athletic-MG, no sábado (18), o técnico Roger Silva explicou que não conseguiu fazer mudanças ofensivas por falta de opção no elenco.\nDurante a partida, o técnico apostou nas substituições para tentar mudar o panorama do jogo. Entraram os atacantes Gabriel Paé, Bruno José e Léo Tocantins, mas a equipe caiu de produção.\nRoger Silva poderia mudar a equipe, para torná-la mais ofensiva, se tivesse mais peças. Sem alternativas, apostou numa dobra de laterais pela esquerda, com Guilherme Lopes e Gustavo Daniel. "Foi um pouquinho de falta de opção. Não tinha mais ninguém para trocar na frente."\nDepois do jogo, o presidente Adson Batista confirmou as contratações de dois jogadores ofensivos: o uruguaio David Terans, de 31 anos, e o meia-atacante Matheusinho, de 28 anos.