Os dois últimos reforços do Atlético-GO na janela de transferências foram o zagueiro Tito e o atacante Maranhão, que chegaram por empréstimo junto ao Maringá-PR. O acerto com a dupla foi facilitado pela ausência de calendário da equipe paranaense, que não avançou à fase final da Série C.\nO zagueiro Tito, de 25 anos, estreou pelo Atlético-GO no empate em 1 a 1 com o Novorizontino, fora de casa, e atuou durante toda a partida. O jogador foi um dos três defensores escolhidos pelo técnico Rafael Lacerda, Adriano Martins e o volante Luizão, que jogou improvisado, foram titulares no setor.\n“Fiz uma boa estreia, muito graças ao grupo que me recebeu muito bem, assim como toda a diretoria, que me fez sentir em casa. Jogamos bem, não conseguimos o resultado que esperávamos, que eram os três pontos, mas foi um bom resultado. Conseguimos somar fora de casa e agora é dar sequência no campeonato. A gente iniciou com três zagueiros e, no final do jogo, passamos para dois. O que o treinador pedir, estou à disposição para fazer. Não tenho preferência”, disse Tito.