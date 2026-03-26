No penúltimo dia da janela doméstica da CBF para a transferência de jogadores, o Atlético-GO acertou a contratação do atacante Geovany Soares, de 25 anos e que estava no Barra, no qual conquistou o título inédito do Campeonato Catarinense, marcando três gols.\nGeovany Soares foi dirigido pelo treinador Eduardo Souza, atualmente no comando técnico atleticano. Ano passado, foi vice-campeão da Série D pelo Santa Cruz, na final disputada contra o Barra.\nGeovany Soares teve passagens por outros clubes de Santa Catarina, também atuou no futebol paulista e chega como opção para atuar como atacante de lado, posição em que o Atlético-GO tem mostrado dificuldades nesta temporada.\nAssim, antes do fechamento da janela extra da CBF, o Dragão fecha com dois atacantes: Geovany Soares e o artilheiro do clube na Série B 2023, Gustavo Coutinho, emprestado pelo Sport até o final da temporada.