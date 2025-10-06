O Atlético-GO aumentou a chance de subir à Série A depois de golear o Athletico-PR, por 3 a 0, no encerramento da 30ª rodada da Série B. O Dragão, que tinha 5,3% de probabilidade, agora possui 10,3%. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nÉ a primeira vez desde a 13ª rodada que o Atlético-GO registra mais de 10% de chance de acesso. Desde que teve 13,2%, há 17 rodadas, o Dragão vinha em queda na probabilidade. Chegou a ser de 1,7% (22ª rodada) e cresceu durante a atual fase invicta da equipe goiana.\nA vitória sobre o Athletico-PR levou o Atlético-GO aos 45 pontos e, segundo a UFMG, a chance de queda do Dragão está praticamente zerada: 0,001%. A probabilidade de título também é remota: 0,62%.\nO Goiás segue como clube goiano com mais chance de conquistar vaga na elite nacional. Após novo tropeço, empate sem gols com o Volta Redonda, o time esmeraldino registra 69,5% de probabilidade de subir à Série A. O índice, antes da 30ª rodada, era de 70,2%.