Após o fim da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO voltou a vencer depois de três rodadas e foi o único goiano a triunfar na rodada. Com a goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, no Antônio Accioly, o Dragão aumentou suas chances de classificação para os playoffs de acesso.\nVila Nova e Goiás, por outro lado, empataram fora de casa. O Tigre ficou no 0 a 0 com o Operário e encerrou uma sequência de duas vitórias consecutivas. Já o time esmeraldino empatou por 1 a 1 com o Cuiabá e chegou ao terceiro jogo seguido sem vencer.\nMesmo com o tropeço, o Vila Nova mantém altas chances de acesso. O Atlético-GO aumentou em mais de nove pontos a probabilidade de terminar no G6 em relação à rodada anterior, enquanto o Goiás viu suas chances caírem para menos de 10%.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que calcula as probabilidades de acesso direto, classificação para os playoffs e título.