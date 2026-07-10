O atacante Gustavo Maia, de 25 anos, entrou no radar do Atlético-GO para a Série B. O jogador está no Sport, tem atuado pouco pelo Leão da Ilha e seria uma indicação do novo técnico atleticano, Roger Silva, que dirigiu o atleta quando foi treinador do Sport.\nEntre os clubes, as conversas começaram, mas o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que considera "pouco provável" a evolução da negociação. Porém, ele segue avaliando a situação.\nGustavo Maia teve uma passagem discreta pelo Vila Nova, na Série B de 2023, atuando seis vezes naquela temporada, geralmente entrando nos últimos minutos do jogo.\nO atacante foi revelado pelo São Paulo e chegou a se transferir para o Barcelona B, na base, mas acabou não se firmando no clube espanhol. Ano passado, foi emprestado pelo Sport ao Criciúma, também durante a Série B.