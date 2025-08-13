Desde a estreia no comando do Atlético-GO, quando o Dragão foi goleado (3 a 0) pelo Operário-PR fora de casa, o técnico Rafael Lacerda procura encontrar a formação do time que possa se aproximar da ideal. O treinador não gosta do conceito de equipe ideal, para evitar comodismo entre os atletas, mas admite que a base do time que ganhou de 2 a 0 do Botafogo-SP, no último domingo (10), será referência para os jogos seguintes pela Série B.Rafael Lacerda foi anunciado pelo clube no dia 19 de julho e, após dois treinos rápidos, foi estreante no dia 22, na derrota em Ponta Grossa-PR, para o Operário-PR. Desde então, mudou peças, seja por questões técnicas e táticas ou por causa de suspensões.Nos quatro jogos com Lacerda, o Dragão perdeu uma vez, empatou duas e venceu a última, contra o Botafogo-SP. Nas quatro partidas, apenas o atacante Kelvin foi titular desde o início. Outros jogadores foram utilizados nestes jogos, começando ou entrando no decorrer dos confrontos: os volantes Luizão e Ezequiel Ham, os meias Shaylon e Ariel (entrou nos minutos finais), os atacantes Federico Martínez e Daniel. Entre eles, Fede Martínez e Kauan estão se firmando. O destaque contra o Botafogo-SP foi o uruguaio Fede Martínez, seguido por Kelvin - os dois fizeram os gols e as assistências.A dupla ganhou a companhia do estreante Lelê, cedido pelo Fluminense e que teve boa atuação na estreia.Os zagueiros, a não ser que ocorra negociação, serão Alix Vinícius e Adriano Martins. Nas laterais, os titulares são Dudu e Guilherme Romão, que, em evolução, agora é o capitão da equipe. Dudu foi desfalque domingo (10) por causa de dores no joelho. O substituto, Valdir Júnior, se contundiu e saiu no intervalo. “A minha ideia era de manutenção (da base da equipe) e tentar dar um padrão para esta equipe. Mas não gosto de qualificar como equipe ideal porque preciso deixar todo mundo motivado”, argumentou Rafael Lacerda.Na estreia em que foi derrotado, o treinador não teve o meia Robert (gripado) e, depois da goleada para o Operário-PR, o lateral Ruan Teixeira, o volante Willian Maranhão e o zagueiro Matheus Felipe deixaram o clube. No jogo, o goleiro Paulo Vítor foi expulso, mas recuperou a titularidade no empate (1 a 1) contra o Athletic-MG, no lugar de Vladimir. Para o próximo domingo (17), diante da Ferroviária SP, não há jogadores suspensos. Porém, é preciso esperar pela recuperação de Dudu e do substituto, Valdir Junior, na lateral direita.Se tudo ocorrer sem imprevistos, a formação deve ter Paulo Vítor: Dudu (Valdir Júnior), Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Luizão, Kauan e Robert: Federico Martínez, Lelê e Kelvin.DestaqueO novo ataque atleticano, formado por Kelvin, o estreante Lelê e Fede Martínez, mostrou boa sintonia e criatividade. No próximo domingo (17), a meta será vencer a Ferroviária, também no Estádio Antônio Accioly.“Tivemos um grande resultado, depois de uma sequência sem vitórias. Eu fico muito feliz por ter contribuído com um gol e uma assistência nesta partida”, disse Kelvin, que vai readquirindo ritmo de jogo após passagem de um ano e meio no futebol sul-coreano.Kelvin chega a seis jogos atuando pelo Atlético-GO. Ele conseguiu mostrar que valeu o esforço da diretoria atleticana em repatriá-lo. “Para mim, foi muito importante porque estava precisando de uma partida assim. Este resultado dá mais tranquilidade para trabalharmos durante a semana e dá confiança para o grupo também “, destacou o atacante.Em 2023, Kelvin fez parte do elenco que arrancou no returno da Série B e obteve o acesso à Série A. O atacante entende que o atual grupo atleticano tem potencial. “Temos um elenco muito bom, podemos almejar mais e vamos buscar este crescimento na tabela, jogo a jogo”, avalia Kelvin.Na primeira passagem pelo Dragão, Kelvin foi campeão do Estadual de 2023 e participou da campanha do acesso à Série A. O atacante é grato pelos bons resultados em 2022 e 2023 e espera repetir o bom desempenho em 2025.