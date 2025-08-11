Regularidade e vitórias são o que o Atlético GO busca para as próximas rodadas da Série B, competição em que ainda faz campanha de meio de tabela. O triunfo de 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último domingo (10), trouxe um pouco mais de confiança ao clube, que pôs fim à sequência de cinco jogos sem vencer na competição, mas agora pretende chegar à uma marca positiva, a de duas vitórias seguidas na Série B.\nO Dragão tem mais um jogo em casa pela frente - recebe no próximo domingo (17), no Estádio Antônio Accioly, a Ferroviária, de Araraquara (SP).\nApós 21 partidas na Série B, em nenhuma ocasião o Atlético GO venceu duas vezes seguidas. No 1º turno, o time passou cinco rodadas sem perder, mas numa sequência de dois empates (1 a 1 contra Cuiabá e Amazonas), uma vitória (1 a 0 sobre o Novorizontino) e outros dois empates (0 a 0 com o Avaí e 1 a 1 com Remo). O outro bom momento se deu no triunfo de 1 a 0 sobre o Athletico-PR, fora de casa, na igualdade de 0 a 0 com o Coritiba, seguida de resultado vitorioso, um 2 a 0 sobre o Volta Redonda. Os demais jogos foram marcados pela irregularidade da equipe.