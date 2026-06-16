O Atlético-GO pretende definir nos próximos dias a contratação do substituto do técnico Eduardo Souza, que oficializou no domingo (14) teve a saída do clube decretada após três meses de trabalho. O Dragão caminha para ser dirigido pelo terceiro treinador nesta temporada - Rafael Lacerda e Eduardo Souza foram os anteriores.Os auxiliares Renan Brito e Luciano Deitos, que dirigiram o time na Copa Verde, devem comandar o time atleticano na noite da próxima quinta-feira (18), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B.Nesta segunda-feira (15), o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, voltou dos Estados Unidos, onde assistiu à partida Brasil 1 x 1 Marrocos, pela Copa do Mundo, além de ter participado de outras atividades agendadas pela CBF. O dirigente considera “pouco provável” acertar a chegada de um técnico para dirigir o time no Recife.Eduardo Souza dirigiu o Atlético-GO, pela última vez, na noite da última sexta-feira (12), no empate por 3 a 3 com o CRB. Teria partido dele a iniciativa de sair, o que acabou ocorrendo em “comum acordo”, segundo nota do clube.Adson Batista aponta que as opções estão escassas no mercado. Por isso, terá muita cautela para buscar o nome certo do técnico no mercado.“Temos de fazer (escolha) com muita calma. Temos de melhorar e não piorar. E as opções são muito escassas”, comentou Adson. Quando ele decidiu trazer Eduardo Souza para o lugar de Rafael Lacerda, a aposta era de que estava contratando um nome que havia amadurecido no trabalho à frente do Barra-SC. Mas Eduardo não conseguiu regularidade no Dragão. Geralmente, quando ele vai ao mercado para contratar treinador, o departamento de futebol busca dados, informações e referências sobre o perfil do candidato, Adson faz entrevista por videoconferência e realiza uma avaliação final.Os nomes disponíveis, segundo ele, pouco se enquadram no perfil do clube e do dirigente, que gosta de apostar em profissionais que sejam novidades no mercado e que tenham ideias atualizadas.A meta é não errar. Afinal, o futuro técnico terá de chegar para trabalhar, elevar a pontuação do clube no 1º turno, ajustar o time e brigar pelo acesso na Série B, algo que parece distante no momento - o Dragão está em 13º lugar (17 pontos), uma posição abaixo do Goiás.Na temporada 2023, após as passagens de Eduardo Souza (como interino), Mozart (campeão do Goianão) e Alberto Valentim (demitido no fim do 1º turno), o Atlético-GO contratou Jair Ventura para arrancada no returno e o acesso à Série A, na 4ª colocação.Coincidentemente, Alberto Valentim e Mozart estão desempregados. Outros que trabalharam na Série B, como Roger Silva e Gilmar Dal Pozzo (ano passado, levou a Chapecoense-SC à elite), também estão desempregados. O português Antônio Oliveira também está disponível na praça. O auxiliar Renan Brito dirigiu treinos domingo (14) e nesta segunda-feira (15). Sem o goleiro Paulo Vitor e o atacante Gustavo Coutinho, suspensos, Renan ensaiou formação com Paulo Henrique; Ewerthon, Tito, Junior Barreto, Guilherme Lopes; Cristiano, Leandro Vilela, Guilherme Marques; Bruno José, Marrony e Geovany Soares.