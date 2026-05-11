O Atlético-GO vira a chave para a Copa do Brasil após a vitória fora de casa sobre o Ceará, pela Série B, por 1 a 0, e se prepara para decidir vaga às oitavas de final do torneio eliminatório contra o Athletico-PR. O Dragão carrega para o jogo de volta da 5ª fase uma marca positiva, a de não ter sofrido gol nos jogos, incluindo as fases anteriores e a atual.A decisão de vaga será na noite da próxima quinta-feira (14), no Estádio Antônio Accioly, às 19 horas. Na partida de ida da 5ª fase, houve empate sem gols com o Furacão, em Curitiba. Para chegar às oitavas de final, o Dragão precisa da vitória no tempo regulamentar ou, se o jogo terminar empatado, terá de eliminar o adversário nos pênaltis.O Dragão disputou quatro jogos na Copa do Brasil. Neles, o time rubro-negro não foi vazado. O time goiano é o único dos 12 que estão na 5ª fase e disputam a competição desde a 1ª fase sem levar gol na competição.Nesta 5ª fase, são 32 clubes disputando 16 vagas. Na disputa, estão 20 participantes oriundos da Série A nacional, mais 12 que se classificaram na 4ª fase: Atlético-GO, Goiás, Barra-SC, Athletic-MG, Fortaleza, Jacuipense-BA, Ceará, Confiança-SE, CRB-AL, Juventude, Operário-PR e Paysandu.Na Copa do Brasil, o Atlético-GO entrou direto na 2ª fase e começou com vitória (1 a 0) sobre o Primavera-MT, ainda sob o comando do técnico Rafael Lacerda. Depois, com Eduardo Souza como treinador, venceu o Gazin Porto Velho-RO e a Ponte Preta (ambos por 1 a 0) e empatou sem gols com o Athletico-PR.A vitória de 1 a 0 sobre o Gazin Porto Velho-RO coincidiu com a estreia do técnico Eduardo Souza. Ele viajou e chegou a Porto Velho (RO) na madrugada do dia do jogo (11 de abril), trocou ideias e informações com a comissão técnica e dirigiu o time, que foi vencedor com gol de outro estreante naquele momento - o atacante Marrony.Eduardo Souza completou nesta segunda-feira (11) dois meses de trabalho. Foi pressionado e criticado por parte da torcida e pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, mas passou a ganhar pontos importantes na continuidade do trabalho no Dragão.O empate sem gols com o Athletico-PR, no dia 23 de abril, é visto como a melhor atuação do Dragão sob o ponto de vista tático. A equipe goiana não foi brilhante no ataque, mas conseguiu diminuir os espaços do Furacão, tocou bem a bola, suportou a pressão do adversário e garantiu o empate, também com destacada atuação do goleiro Paulo Vitor. Marrony atuou como camisa 10.Eduardo Souza terá o elenco mais motivado após o triunfo (1 a 0) sobre o Ceará. O treinador terá à disposição para a próxima quinta-feira (14) dois importantes jogadores: os volantes Cristiano e Igor Henrique, que cumpriram suspensão na capital cearense, na Segundona. Um deles deve voltar à equipe na vaga do volante Matheus Índio.