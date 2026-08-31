As vitórias seguidas nas duas últimas rodadas da Série B, deixaram o Atlético-GO encostado no G6 da competição. O Dragão ensaia a arrancada no returno, assim como fez nas temporadas de acesso: 2009, 2019 e 2023 (ficou em 4º lugar nas três edições) e quando foi campeão em 2016. Estas são as melhores participações do clube no torneio, quando os quatro melhores colocados subiram para a Série A.\nOs números atuais são bons indicativos de que o clube é um dos postulantes à briga pelo acesso. Nos seis jogos disputados no returno, o Dragão soma 11 pontos dos 18 pontos disputados (aproveitamento de 61,1%).\nPela ordem, venceu o Operário-PR (3 a 1), empatou com o Náutico (1 a 1), perdeu o clássico para o Vila Nova (2 a 0), empatou com o Londrina (0 a 0), goleou o Botafogo-SP (3 a 0) e ganhou do Avaí (1 a 0), fora de casa. A expectativa é de que, a partir de agora, o Atlético-GO se consolide para brigar pelo G6