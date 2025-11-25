Após concluir a Série B em 11º lugar, com 52 pontos, o Atlético-GO trabalha para formar o novo elenco e ajustar a pré-temporada, prevista para iniciar no próximo mês, no dia 18 de dezembro. O clube tem cerca de 20 jogadores para o começo de pré-temporada, o que não significa que todos continuarão no Dragão para o próximo ano.A estreia no Goianão deve ser dia 11 de janeiro. Algumas situações estão definidas para 2026: a renovação do contrato do técnico Rafael Lacerda, a chegada do novo preparador físico Anderson Kuki (campeão da Série D pelo Barra), que assume o lugar de Jorge Soter.No elenco para iniciar a pré-temporada, aparecem os que estão confirmados, alguns que precisam definir a renovação do empréstimo e dois casos de contratações que não foram oficializadas pelo clube: o lateral direito Matheus Ribeiro, de 32 anos, e o volante Igor Henrique, de 33 anos. Os dois atuaram pelo Atlético-GO. O clube deve buscar dois ou três volantes, além de meias e atacantes.A lista de jogadores com contrato tem: Paulo Vitor, Vladimir, Léo e Anderson (goleiros); Guilherme Romão, Luiz Guilherme, Gustavo Daniel, Valdir Júnior, Renan Silva e Matheus Ribeiro (laterais), Adriano Martins e Heron (zagueiros), Luizão e Igor Henrique (volantes), Ariel e Klebert (meias), Jean Dias, Yuri Alves e Derek, que retorna de empréstimo ao JEF United (Japão).Entre os casos a serem definidos, estão o zagueiro Tito, o volante Ronald e o atacante Lelê, respectivamente emprestados por Maringá-PR, Grêmio e Fluminense. O zagueiro Renato, que tem parte dos direitos econômicos vinculados ao clube, também terá situação avaliada - ele não atuou na Série B.Como novidade, Rafael Lacerda deve aproveitar na pré-temporada o prata da casa Klebert, de 17 anos. Ele fez a estreia em Chapecó (SC), na última rodada da Série B, em que o Atlético-GO perdeu para a Chapecoense por 1 a 0. O time sub-17 do Atlético-GO, em que Klebert é titular, disputará torneio de base no Rio Grande do Sul no início de janeiro, mas o jogador deve ficar no elenco principal, pois deixou boa impressão na base e nas vezes em que treinou entre os profissionais.Lacerda e o auxiliar, João Antônio, foram para São Paulo, onde participam do curso Licença Pro para técnicos de futebol, na CBF Academy. O treinador voltou a falar sobre renovação de contrato. “Estou muito feliz com a renovação (contrato). Ao mesmo tempo, sei da responsabilidade que tenho, porque estou num clube muito grande, com a camisa pesada e uma história muito bonita”, ressaltou o treinador.