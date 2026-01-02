O técnico Rafael Lacerda começa a formatar o time do Atlético-GO para a estreia no Campeonato Goiano, contra o Anápolis, no dia 10 (sábado), no Estádio Antônio Accioly. O Dragão terá uma equipe bastante modificada, principalmente do meio-campo até o setor ofensivo.\nA expectativa é de que as mudanças façam o time a ser mais intenso, competitivo e capaz de atuar numa linha mais alta, no ataque e fazendo pressão no campo adversário. Como alguns titulares deixaram o clube após a Série B - o último deles foi o prata da casa Yuri Alves, de 19 anos, negociado com o RB Bragantino-SP - e o volante Ronald, cujo empréstimo o Dragão não conseguiu renovar, novos nomes chegaram para suprir as carências no elenco.\nAté agora, o clube contratou 11 jogadores para a temporada 2026: os laterais Matheus Ribeiro e Guilherme Lopes, o zagueiro Natã Felipe, os volantes Geovane e Netinho, os meias Jader, Igor Henrique e Lima, os atacantes Kevin Ramírez, Vitinho Lopes e Léo Jacó. Destes, os dois laterais, o meia Jader e os atacantes Léo Jacó e Kevin Ramírez começam a aparecer na formação considerada titular. O volante Geovane, de 36 anos, disputa espaço com o prata da casa Klebert, de 17 anos.