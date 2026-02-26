O Atlético-GO usou as redes sociais do clube para confirmar, nesta quinta-feira (26), a participação do clube na Copa Centro-Oeste, que deve ser disputada de março a junho deste ano. O torneio regional foi recriado pela CBF em outro formato, no qual o campeão decidirá o título da Copa Verde diante do vencedor da Copa Norte, também de volta ao calendário regional.\nO Dragão tinha a vaga garantida no torneio pelo ranking da Federação Goiana de Futebol (três participantes), mas entendia que não havia sentido em jogar a competição. Porém, o clube decidiu aceitar o pedido do presidente da entidade, Samir Xaud.\n"No caminho (do torneio), vai melhorar. A CBF quer inovar, quer melhorar. Temos de dar passos consistentes porque estão (CBF) procurando fazer mudanças importantes. A tendência é só melhorar esta competição", justificou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, sobre a confirmação do clube na Copa Centro-Oeste.