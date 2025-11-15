O técnico Rafael Lacerda será o treinador do Atlético-GO na próxima temporada. Após semanas de espera pelo acerto, que era iminente, o clube anunciou oficialmente neste sábado (15), por meio do presidente Adson Batista, que a renovação ocorreu. O planjemanto para 2026 já estava em andamento, mesmo antes do empate sem gols do Dragão com o Operário-PR em "clima de amistoso".\nRafael Lacerda e Adson Batista classificaram o jogo contra o Operário-PR, neste sábado (15), em "amistosão" e "clima de amistoso".\n"É um sentimento estranho, mas acho que o contexto da partida. Não só eu, mas os atletas, temos sentimentos. Sentimos muito de não chegarmos na última rodada vivos pra buscar o acesso. A Atlético-GO, se não fez uma grande Série B, teve uma evolução grande", falou Rafael Lacerda.\nO treinador lamentou o rendimento do Atlético-GO em casa no 1º turno, quando não era técnico do clube ainda. "Fizemos um balanço dos jogos da compeitção dentro de casa. Sei que precisamos melhorar fora de casa. Mas, se a gente tivesse feito dentro de casa no 1º turno o que fez no 2º turno...", disse Lacerda.