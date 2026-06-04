Após alguns jogos com desfalques por lesões ou suspensão, o Atlético-GO voltou a contar com praticamente o elenco completo para a sequência da Série B. O técnico Eduardo Souza espera tirar proveito de uma semana cheia para evoluir o grupo atleticano.\nO único jogador ausente dos treinamentos é o volante Geovane, em fase de recuperação de artroscopia nos dois joelhos. Os demais atletas estão à disposição para o jogo de segunda-feira (8), diante do América-MG, em Belo Horizonte.\nIsso tem sido algo raro no cotidiano do Dragão. Na semana passada, antes do clássico com o Goiás, o atacante Gustavo Coutinho foi baixa em parte dos treinos, mas ele treinou um dia antes do jogo e foi escalado pelo treinador Eduardo Souza.\nGeovane (D) é o único desfalque no Atlético-GO: volante se recupera de artroscopia nos dois joelhos (Raphael Teixeira / Atlético-GO)