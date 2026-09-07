O Atlético-GO tem conquistado bons resultados e a ascensão na Série B pela capacidade de reação nos jogos e mudanças técnicas e táticas que empurram o time para cima dos adversários. O banco de reservas tem funcionado nas partidas e alguns resultados positivos tiveram o selo de qualidade de atletas que não começam jogando, mas que foram decisivos. Na última rodada, João Pedro saiu do banco e garantiu o empate diante do líder Juventude.\nEntre eles, estão o zagueiro Tito, os volantes Netinho e Cristiano e os atacantes Bruno José, Gustavo Maia e o português João Pedro. Os volantes Klebert e Cristiano também foram utilizados algumas vezes e são opções no banco. Até agora, somente não houve a mudança de goleiro sob comando do técnico Roger Silva .\nNo empate (2 a 2) com o Juventude, líder da Série B, Tito, Netinho e o trio de ataque foram decisivos para obter um ponto em Caxias do Sul (RS). Os volantes Cristiano e Klebert também entraram nos jogos e são opções na quarta-feira (9), contra o Ceará, pois o titular Leandro Vilela está suspenso.