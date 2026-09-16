Pela primeira vez na atual edição da Série B, o Atlético-GO finaliza uma rodada no grupo dos seis primeiros colocados (G6). O Dragão contou com tropeço do Operário-PR, que empatou por 3 a 3 com o Náutico, para concluir a 28ª rodada na 6ª colocação.\nO Dragão assumiu o 6º lugar no último final de semana, depois de golear o Criciúma por 4 a 0 no Accioly. A equipe goiana, porém, ainda poderia ser ultrapassada pelo Operário-PR, mas o Fantasma empatou com o Timbu e fica com 44 pontos - o clube atleticano tem 46 pontos.\nO Atlético-GO figurou na segunda metade da tabela, incluindo três rodadas na zona de rebaixamento, em 12 das 28 rodadas concluídas. A reação da equipe começou no final do 1º turno com a chegada do técnico Roger Silva, que assumiu o Dragão na 13ª colocação.\nCom o atual treinador, foram 12 partidas do Atlético-GO: sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota - aproveitamento de 69,4%. O Dragão iniciou reação e foi recompensado pelo bom momento com a entrada no G6 a dez jogos para o fim do campeonato.