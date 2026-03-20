O Atlético-GO usou as redes sociais para anunciar, no início da noite desta sexta-feira (20), a contratação do meia Assis, de 24 anos. O jogador estava na Jataiense e foi o destaque do clube na disputa do Campeonato Goiano, marcando cinco gols e se mostrando decisivo na campanha que garantiu vaga da Raposa do Sudoeste na Série D do Brasileiro 2027.
A Jataiense fechou a participação no Estadual brigando pelo 5º lugar, perdendo nos pênaltis o jogo final (playoff) para a Abecat Ouvidorense - a Jataiense foi 6ª.
Assis foi um dos personagens da partida. Fez belo gol no tempo regulamentar (1 a 0), mas desperdiçou a cobrança de pênalti - vitória da Abecat (5 x 3).