Além de negociar o zagueiro Lucas Gazal em definitivo junto ao Fortaleza, o Atlético-GO acertou o empréstimo do atacante Allanzinho, de 25 anos, junto ao Fortaleza. O jogador chega para reforçar o setor ofensivo do Dragão neste início de temporada, atualmente com poucas opções.\nAllanzinho deve chegar ao CT do Dragão nos próximos dias. Ele será o 12º reforço para 2026.\nNo elenco atleticano, Allanzinho deve ser opção para atuar como atacante de lado, disputando espaço com Jean Dias, Thayllon, Vitinho Lopes e Kevin Ramírez.\nNo ano passado, Allanzinho se transferiu para o Fortaleza, após ter se destacado no ataque do Ferroviário-CE, no qual marcou nove gols e fez quatro assistências em 18 jogos em 2025.\nFoi contratado pelo Leão do Pici, porém, como não se firmou no novo clube depois de disputar 12 partidas, Allanzinho ficou disponível para buscar uma outra agremiação.