O Atlético-GO confirmou, nesta sexta-feira (27), a contratação do atacante Marrony, de 27 anos, que está se desligando do Remo, no qual atuou só quatro vezes na atual temporada, pelo Campeonato Paraense. O Dragão também avalia o nome do volante Cristiano, de 26 anos, com passagens pelo Vila Nova em 2023, 24 e 25, quando atuou uma vez e se transferiu para o futebol japonês.\nMarrony deve chegar na segunda-feira (2) ao CT do Dragão, com exames médicos atualizados, para que seja regularizado até a terça-feira (3), quando fecha a janela de transferências da CBF.\nO acerto com o jogador e a liberação pelo Remo foram confirmados pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista. Marrony chega para brigar por vaga com Léo Jacó e Derek.\nSe estiver em boas condições de jogo, Marrony poderá ser opção para a partida válida pela 3ª fase da Copa do Brasil, contra o Porto Velho-RO, na segunda semana de março (dias 11 ou 12, com data a ser confirmada pela CBF). O jogo será em Porto Velho.