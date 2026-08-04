O Atlético-GO anunciou, na noite desta segunda-feira (3), a contratação do atacante panamenho Kahiser Lenis, de 25 anos. Ele estava atuando no Deportivo Pereira (Colômbia) e tem, no currículo, a participação na Copa América de 2024 pela seleção do Panamá. O jogador, no entanto, não esteve na Copa do Mundo deste ano com a seleção de seu país.\nKahiser Lenis atua pelo lado esquerdo do campo e é citado pelo Dragão como um atacante de velocidade. Ele também teve passagem pelo Jaguares, de Córdoba (Colômbia). Lenis jogou no futebol colombiano nas últimas três temporadas.\nAntes de atuar na seleção principal do Panamá, Kahiser Lenis disputou o Torneio Maurice Revello (2023) pela equipe sub-23 panamenha, conquistando o título da competição.\nEle chega como opção para o ataque, pelo lado esquerdo, para disputar a posição com Geovany Soares e Gustavo Maia, que também atuam mais abertos por aquele setor de ataque.