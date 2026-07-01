O Atlético-GO acertou a contratação do atacante João Pedro, de 29 anos e que rescindiu vínculo com o Remo-PA, no qual estava desde agosto de 2025. João Pedro é destro, disputou 27 jogos pelo time paraense e marcou sete gols.\nO atacante chega para firmar contrato com o Dragão até dezembro de 2027. Ele é a terceira contratação atleticana na janela de transferências de meio de ano, mas o clube precisa resolver a questão do transfer ban junto à Fifa para regularizar os jogadores.\nJoão Pedro nasceu em Portugal, mas se naturalizou em Guiné-Bissau. Ele rodou pelo futebol português, turco, grego e vietnamita antes de chegar ao Remo, ano passado.\nA passagem dele pelo time paraense ficou marcada pelos dois gols na vitória de virada sobre o Goiás, na última rodada da Série B de 2025, em Belém. No jogo, o Remo venceu o alviverde por 3 a 1, com dois gols de João Pedro no segundo tempo e outro de Pedro Rocha, na etapa inicial. Ao final da rodada, a equipe paraense subiu para a Série A, e o Goiás ficou na Série B.