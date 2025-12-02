Na noite desta segunda-feira (1º), o Atlético-GO anunciou oficialmente a sua terceira contratação para a próxima temporada. Trata-se do atacante uruguaio Kevin Ramírez, de 31 anos. Neste ano, pelo Amazonas, o jogador disputou 30 partidas e marcou dez gols.\nLeia também\n+ Atlético-GO aposta em quatro jogadores emprestados para reforçar caixa para 2026\nKevin Ramírez começou a carreira no Montevideo Wanderers e passou por Miramar Misiones e Nacional, todos eles em seu país natal. Posteriormente, defendeu América de Cali (Colômbia), Tigre (Argentina), Atlante (México), Querétaro (México), Puebla (México), Defensor Sporting (Uruguai) e Rentistas (Uruguai).\nEm sua carreira, possui dois títulos do Campeonato Uruguaio, uma Supercopa Uruguaia e uma Copa AUF Uruguai. Em 2025, teve a sua primeira experiência no Brasil com o Amazonas. Apesar do rebaixamento do time, o atacante destacou-se na Série B com dez gols, sendo o 4º melhor marcador do campeonato, ao lado de Anselmo Ramon, do Goiás, e Alisson Safira, do Cuiabá.