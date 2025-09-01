O Atlético-GO acertou a contratação de dois jogadores do Maringá-PR, clube que encerrou no último sábado (30) a participação na Série C: o zagueiro Tito, de 25 anos, e o atacante Maranhão, de 28 anos.\nOs dois jogadores têm bons números pelo clube paranaense e estavam no radar atleticano há algum tempo, mas o acerto ficou mais fácil após a eliminação do Maringá-PR na Terceirona naciongal.\nO Maringá goleou o Caxias-RS por 3 a 0, em partida na qual Maranhão se destacou com dois gols, e terminou na 11ª posição da fase inicial da Série C.\nOs dois reforços do Atlético-GO chegam por empréstimo até o final desta temporada.\nOs dois contratados têm bons números no Maringá, clube em que tiveram participação na campanha do acesso da Série D à Série C (2024), inclusive disputando a semifinal contra o Anápolis - o time goiano se classificou nos pênaltis.