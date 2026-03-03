O lateral direito Ewerthon, de 25 anos, é a quarta contratação do Atlético-GO para reforçar o time na Série B e na Copa Centro-Oeste. O jogador estava na Portuguesa-SP, que fez boa campanha no Campeonato Paulista e foi eliminada nas quartas de final, nos pênaltis, pelo Corinthians.\nEwerthon disputou dez jogos pela Lusa - um deles na Copa do Brasil - e atuou nas temporadas passadas pelo Juventude-RS. Ele foi revelado na base do Sport.\nNo Dragão, Ewerthon será concorrente de Matheus Ribeiro e tem como uma característica atuar mais avançado, como ala direita.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, havia revelado nas entrevistas que tinha um lateral acertado.\nAlém de Ewerthon, o Dragão fechou as contratações do atacante Marrony (já está regularizado), do volante Cristiano (ex-Vila Nova) e do lateral esquerdo Wadson (emprestado pela Anapolina).