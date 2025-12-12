O Atlético-GO acertou quatro contratações para a temporada 2026: o lateral esquerdo Guilherme Lopes, o volante Netinho e os atacantes Vitinho Lopes e Jader. As informações foram confirmadas pelo presidente do clube rubro-negro, Adson Batista, ao POPULAR.\nAtlético-GO adia reapresentação para o dia 26 de dezembro\nGuilherme Lopes foi revelado pelo Cruzeiro e passou quase toda a carreira no Red Bull Bragantino, incluindo o ano de 2025, além de passagens por Red Bull Brasil e CRB. O lateral esquerdo tem 23 anos e disputou 20 jogos nesta temporada, com um gol e uma assistência.\nNetinho tem 27 anos e se desenvolveu nas categorias de base de Botafogo, Vasco, Nova Iguaçu e Bangu. No profissional, rodou por diversos clubes e disputou a temporada de 2025 pelo Água Santa, com 11 jogos, dois gols e uma assistência, e pela Ferroviária, com 31 jogos, quatro gols e três assistências.