O Atlético-GO anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do meia-atacante Guilherme Marques, de 34 anos. O jogador disputou a última Série A pelo Mirassol, sensação da competição ao terminá-la em 4º lugar, garantindo vaga na fase de grupos da Libertadores.\nVeja quem o Atlético-GO regularizou para atuar na 1ª rodada do Goianão\nNo ano passado, Guiliherme Marques foi repariado pelo Mirassol. O jogador estava no futebol chinês e, em setembro, voltou ao Brasil. No Brasileirão, disputou 12 jogos pelo clube paulista e marcou dois gols.\nGuilherme Marques atuou pouco no futebol brasileiro. Na carreira, desde 2009 foi para o futebol internacional. Passou por países como Portugal, Polônia, Itália, Turquia e China. Antes do retorno para jogar no Mirassol, por um breve período voltou ao País para jogar no Goiás - foi em 2023, ano em que o alviverde foi rebaixado para a Série B.