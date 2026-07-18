O meia-atacante David Terans, de 31 anos, será a 7ª contratação do Atlético-GO para a sequência da Série B do Brasileiro. O presidente do Dragão, Adson Batista, deve confirmar a chegada do jogador uruguaio, que ainda não jogou este ano, após a partida deste sábado (18), em que o time atleticano busca a vitória sobre o Athletic-MG no Estádio Antônio Accioly. Punido com transfer ban pela Fifa, o clube rubro-negro ainda não pode regularizar reforços.\nA chegada de Terans, que será emprestado pelo Fluminense até o final da Série B, reforça o setor ofensivo da equipe rubro-negra.\nDavid Terans ainda não atuou nesta temporada por causa de uma lesão que teve no tendão de Aquiles, no ano passado, quando foi emprestado ao Peñarol (Uruguai).\nA expectativa é que possa recuperar o bom futebol mostrado quando defendeu o Athletico-PR, nas temporadas de 2021 a 2023.