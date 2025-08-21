O Atlético-GO acertou a contratação do meia Radsley, de 30 anos e que atuou pelo Retrô-PE nas duas últimas temporadas. Como o clube pernambucano está praticamente rebaixado à Serie D, alguns jogadores começaram a ser liberados com antecedência.\nRadsley deve ser um deles, ainda nesta semana, para que possa se apresentar no CT do Dragão.\nPara ter o jogador, a direção do Atlético-GO teve de enfrentar a concorrência de alguns clubes, como o Paysandu e Avaí, mas as negociações evoluíram para que o rubro-negro tenha o meia - os detalhes do acerto não foram revelados.\nRadsley fez seis gols nesta temporada e foi vice-campeão do Pernambucano. No ano passado, o Retrô bateu o Anápolis na final da Serie D, mas não repetiu o bom desempenho na Terceirona nacional - soma 13 pontos, está no Z4 e tem mínimas chances de evitar o rebaixamento.