O Atlético-GO contratou o técnico Eduardo Souza, de 45 anos, que é velho conhecido do clube e está voltando ao Dragão, O treinador deixa, em alta, o Barra-SC, no qual foi campeão da Série D do Brasileiro de 2025 e do Campeonato Catarinense de 2026, em decisão disputada no último domingo (7), contra a Chapecoense.\nO Barra venceu o primeiro jogo por 3 a 1 e perdeu o segundo por 1 a 0, na Arena Condá, em Chapecó. Foi o primeiro título estadual da história do Barra.\nO treinador trabalhou no Dragão, pela última vez, em 2023. Então, decidiu seguir carreira solo.\n"É um treinador que está muito valorizado, vencedor no clube (Barra-SC) e tem o perfil que gosto", justificou o presidente do Atlético-GO, Adson Batista.\nEduardo Souza também dirigiu a Aparecidense, em 2022. Mas fez nome como coordenador, auxiliar e até interino do Atlético-GO.