O Atlético-GO acertou, na tarde desta terça-feira (7), a contratação do técnico Roger Silva, de 41 anos. O treinador chega ao Dragão para comandar o treino desta quarta-feira (8), visando à preparação do time para o jogo diante do Fortaleza, no próximo domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.\nRoger Silva dirigiu o Sport e o América-MG nesta temporada, mas estava desempregado após conquistar o título do Campeonato Pernambucano (2026) pelo Sport e depois de uma passagem curta no comando do América-MG, clube que se encontra com problemas administrativos e se vive a ameaça de rebaixamento à Série C.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, confirmou a contratação de Roger Silva, depois de negociar com Antônio Carlos Zago, mas sem o acerto financeiro entre as duas partes.\nO nome de Eduardo Barroca também foi especulado para retornar ao clube, após duas passagens (2019 e 2021). Porém, o dirigente acabou por definir o acordo com o ex-atacante, vencedor como jogador no futebol nacional.