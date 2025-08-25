O Atlético-GO contratou por empréstimo, nesta segunda-feira (25), o volante Ronald, de 22 anos e vinculado ao Grêmio. O jovem jogador chega para suprir a carência na posição, pois o elenco atleticano tem poucos volantes disponíveis: Luizão, Castro, Ezequiel Ham e Kauan, que atua mais avançado.\nRonald deve se apresentar nesta terça-feira (26) ao clube, no CT do Dragão.\nOs clubes têm até a terça-feira (2) da próxima semana para contratar e regularizar atletas na janela de transferências.\nRonald foi revelado na base do Grêmio. Porém, atuou poucas vezes dentro do time principal nas três últimas temporadas e fez opção por buscar um clube em que possa jogar com regularidade.\nRevelado na base do tricolor gaúcho, Ronald também atuou na seleção brasileira de base, pela qual foi campeão do Sul-Americano Sub-20 (2023), sob comando do técnico Ramon Menezes. Ele também conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano (2023), em Santiago (Chile).