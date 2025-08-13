O Atlético-GO tem mais um jovem jogador no elenco que disputa a Série B - o volante e meia Wallace Camilo, de 21 anos. Revelado na base do Madureira-RJ, o atleta conquistou, recentemente, o título da 2ª Divisão do Campeonato Baiano pelo Bahia de Feira de Santana, em que atuou 12 vezes e marcou três gols.\nWallace Camilo ficará no Dragão até meados de 2026. Ele chegou ao Atlético-GO depois de uma triagem do clube.\nO jogador poderá ser opção na posição que conta com Luizão, Castro e Ezequiel Ham.\nRecentemente, o clube rescindiu contrato com o uruguaio Francisco Barrios e abriu vaga para a chegada de outro volante.