O Atlético-GO contratou nesta terça feira (3) o volante Cristiano (ex-Vila Nova). O Dragão negociou a contratação do lateral esquerdo Wadson, um dos destaques da Anapolina no Campeonato Goiano, chegou a acertar, mas o jogador deve aceitar outra proposta.\nAlém deles, o Dragão regularizou o atacante Marrony, que estava no Remo. O vínculo do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira (3).\nWadson tem 25 anos, atuou 12 vezes no Estadual e fez dois gols, sobre a Aparecidense e a Jataiense. As boas atuações dele chamaram a atenção do Atlético-GO, que precisa de opção na posição, após a saída de Guilherme Romão para o futebol português.\nNa tarde desta terça-feira (3), o lateral apareceu no CT do Dragão para definir os detalhes da transferência.\nO jogador foi pivô do lance que resultou no pênalti para a Anapolina no empate (1 a 1) com o Goiás na Serrinha, no final do segundo tempo do jogo da volta da semifinal, no sábado passado (28). A Xata converteu a penalidade, mas perdeu a vaga na final também nas penalidades.