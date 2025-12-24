O Atlético-GO contratou o volante Geovane, de 36 anos, que estava no Coritiba e foi campeão da Série B neste ano. O contrato com o Dragão será válido até o final de 2026. Essa será a 5ª experiência do jogador no futebol goiano, após passagens por Goiás, Aparecidense, Itumbiara e Vila Nova.\nGeovane começou nas categorias de base do Francana e atuou por diversos clubes do futebol brasileiro, como Cruzeiro, ASA, Itumbiara, Cuiabá, CSA, Novorizontino e Coritiba.\nO volante defendeu o Goiás em 2009 e 2019, e atuou pela Aparecidense em 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, sempre alternando com outras equipes em sua passagem. O jogador esteve no Itumbiara em 2014 e fez mais de 100 jogos pelo Vila Nova, com a primeira passagem em 2014, e a segunda entre 2016 a 2018.\nO único título profissional de Geovane até o momento foi justamente a conquista da Série B de 2025, com o Coritiba. Na temporada, ele entrou em campo 23 vezes - 16 delas foram pela Segundona e outras sete pelo Campeonato Paranaense.