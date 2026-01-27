O Atlético-GO anunciou mais uma contratação para a temporada 2026. O Dragão repatriou o volante Matheus Índio, de 25 anos e que estava no futebol chinês. O último clube do jogador foi o QD West Coast, no qual fez cinco gols.\nMatheus Índio já está encontra em Goiânia e foi anunciado nas redes sociais do clube.\nO volante começou a carreira na base do São Caetano. Depois, passou pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, e pelo FK Vojvodina, da Sérvia.\nNo Dragão, Índio chega como opção numa posição com poucos jogadores. Entre eles, estão o titular, Igor Henrique, e os atuais reservas, que são o experiente Geovane e o prata da casa Klebert.\nO clube busca concretizar mais uma contratação, que pode ser Leandro Vilela (ex-Paysandu)