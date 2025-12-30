O Atlético-GO contratou o zagueiro Natã Felipe, de 24 anos e 1,82 m. O jogador será emprestado pelo Juventude, clube pelo qual pouco atuou nesta temporada (2025), apenas duas vezes, pois sofreu com lesões. Com o clube gaúcho, o defensor tem contrato até 2027.\nO zagueiro foi revelado pelo Grêmio, que o cedeu ao Juventude. No Grêmio, Natã Felipe foi bicampeão do Campeonato Gaúcho (2023 e 2024).\nA contratação do zagueiro dá mais opções ao técnico Rafael Lacerda no sistema defensivo. Na zaga, as opções são Adriano Martins (também jogador do Juventude durante o primeiro semestre deste ano, emprestado pelo Dragão), Tito (contratado em definitivo junto ao Operário-PR), Heron e o prata da casa Macedo.\nO presidente do Atlético-GO, Adson Batista, justificou a 11ª contratação atleticana para 2026. "Na verdade, o jogador trabalhou com o Lacerda, que o conhece muito bem. É um jogador versátil e com saúde, como no perfil que estamos contratando", disse o dirigente do Dragão.