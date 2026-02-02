O Atlético-GO acertou a contratação do zagueiro paraguaio Junior Barreto, de 28 anos e 1,89m de altura. O jogador deve chegar ao CT do Dragão na quarta (4) ou na quinta-feira (5). Ele foi emprestado pelo Olimpia, um dos clubes de maior tradição do Paraguai e que está acostumado a disputar os principais torneios do futebol continental, como as copas Sul-Americana e a Libertadores.\nO empréstimo de Junior Barreto será até o fim da temporada, com a opção de compra pelo Atlético-GO, mas os valores não foram revelados.\nA expectativa é de que ele seja regularizado para a semifinal do Estadual, caso o clube passe pelas quartas de final, cujo período de inscrição terminou na sexta-feira (30).\nNo Dragão, a contratação de Junior Barreto servirá para dar ao técnico Rafael Lacerda mais uma opção para o setor defensivo. O clube dispõe de Tito, Adriano Martins, Natã Felipe e alguns pratas da casa, Jampierre, Macedo e Gustavo Daniel (também é lateral esquerdo).