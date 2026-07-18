O Atlético-GO voltou a decepcionar a torcida jogando em casa, no Estádio Antônio Accioly, na noite deste sábado (18). O time atleticano ficou só no empate por 0 a 0 contra o Athletic-MG. Até agora, em 18 rodadas, o rubro-negro não consegtuiu vencer duas vezes seguidas. O resultado deixa o Dragão mais distante do G6, com 25 pontos. O próximo desafio será fora de casa, na última rodada do turno, diante do Cuiabá.\nO Atlético-GO criou algumas chances de abrir o placar no Bairro de Campinas, mas não teve eficiência nas conclusões. Quando se imaginava que fosse conquistar a segunda vitória seguida para iniciar a arrancada no fim do 1º turno da Série B, o time decepcionou.\nA expectativa de repetir a vitória conquistada na semana passada, quando bateu por 1 a 0 o Fortaleza, não se confirmou. O Atlético-GO tem mostrado dificuldades para traduzir as oportunidades criadas em gols. Léo Jacó, substituto do suspenso Gustavo Coutinho, foi uma figura apagada.