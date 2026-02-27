O Atlético-GO está em vantagem para o jogo da volta da semifinal do Campeonato Goiano, após vencer por 2 a 0 o Vila Nova na ida e, além da condição vantajosa como aliada, o Dragão tem um histórico forte como semifinalista nos últimos 20 anos e chega embalado para uma etapa decisiva na rivalidade local.\nNas últimas 20 edições do Goianão, desde 2006, o time rubro-negro se deu melhor na semifinal em 13 edições, garantindo o direito de decidir o título, enquanto o time foi eliminado apenas cinco vezes: em 2008, 16, 17, 21 e 25. Os algozes foram clubes do interior em quatro ocasiões: Itumbiara (2008), Anápolis (2016 e 25) e Grêmio Anápolis (2021). No sentido inverso, o clube foi duro diante de alguns concorrentes, como o Crac, de Catalão, com as goleadas de 4 a 1 e 8 a 0. Só numa temporada, o Dragão perdeu a vaga à decisão para um rival da capital - isso em 2017, para o Goiás, que foi o campeão daquele ano).