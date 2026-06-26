O Atlético-GO busca a quinta vitória na Série B na tarde do próximo domingo (28), diante da Ponte Preta, com algumas mudanças e dúvidas na partida que será disputada no Estádio Antônio Accioly.\nO Dragão não perde para a equipe paulista há 14 anos, nos quais enfrentou o adversário onze vezes, com oito vitórias e três empates. A última derrota para a Ponte Preta ocorreu no dia 2 de setembro de 2012, no Estádio Moisés Lucarelli, por 3 a 1 - jogo válido pela Série A do Brasileiro.\nFoi o ano do rebaixamento do time atleticano à Série B. Naquela temporada, a Macaca eliminou o time atleticano nos pênaltis, na 2ª fase da Copa do Brasil - vitória por 2 a 1 no tempo regulamentar e 4 a 3 nos pênaltis.\nO técnico interino do Atlético-GO, Renan Brito, se mantém alheio à escrita atleticana e prepara o time para buscar a vitória sobre um adversário em crise.