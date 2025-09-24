O Atlético-GO defende, contra o desesperado América-MG, uma estatística positiva na atual edição da Série B: a de não perder para adversários que no dia da partida estão na briga para sair ou se afastar da zona de rebaixamento (Z4) à Série C.\nEsse é o cenário que o América-MG se encontra. O time mineiro soma 30 pontos, está em 16º lugar e tenta aumentar a sequência invicta para se afastar um pouco mais do Z4. O Coelho não perdeu nas últimas quatro rodadas, com duas vitórias e dois empates no recorte.\nNo 1º turno, o Dragão empatou com o Botafogo-SP e Amazonas (ambos por 1 a 1), Paysandu (2 a 2) e venceu o Volta Redonda (2 a 0). Estas agremiações ainda estão na luta para deixarem as últimas colocações e estão no Z4.\nNo returno, o Atlético-GO jogou duas vezes contra equipes que estão nas últimas colocações e não perdeu. Coincidentemente todas as partidas foram no estádio Antônio Accioly, palco da partida desta quinta-feira (25), às 21h30, contra o América-MG.