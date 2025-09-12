Atlético-GO defende uma invencibilidade de 11 anos contra o Avaí. O Dragão volta a campo na próxima terça-feira (16) para enfrentar a equipe catarinense no complemento da 26ª rodada da Série B, no estádio Antônio Accioly.\nA partida é importante para os clubes, pois o Dragão (32 pontos) precisa da vitória para se afastar um pouco mais da zona de rebaixamento (Z4). Já o Avaí, que tem 36 pontos, tenta embalar novamente na Série B para se aproximar um pouco mais da faixa do acesso à Série A e quer ganhar fôlego para brigar pelo acesso nas rodadas finais, apesar dos problemas financeiros enfrentados.\nO que chama a atenção no confronto é a invencibilidade mantida pelo time atleticano sobre o adversário. O Atlético-GO não perde há 11 anos do Avaí. A última derrota da equipe goiana para o Dragão se deu no dia 15 de julho de 2014, por 2 a 1, em Florianópolis.