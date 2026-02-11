O Atlético-GO ostenta nas quartas de final do Campeonato Goiano uma estatística favorável. Desde 2019, quando a Federação Goiana de Futebol (FGF) passou a adotar o formato da competição com a 1ª fase, quartas, semifinal e final, o Dragão está invicto e venceu a maioria dos jogos para garantir vaga entre os quatro melhores.\nDesde 2019, o Atlético-GO é o único time nunca batido nas quartas de final do Goianão. Nas temporadas 2019, 2020 (um só jogo com Anápolis, disputado em 2021, por causa da pandemia do coronavírus), 2022, 2023 e 2024, o clube foi campeão. Em 2021 e 2025, parou na semifinal.\nA equipe atleticana joga na noite de quinta-feira (12), contra a Abecat Ouvidorense, em Ouvidor-GO, no Estádio Luiz Benedito, o jogo de ida e está pressionada por causa da oscilação, das atuações ruins e da queda de rendimento nas últimas rodadas, mas tem bom retrospecto recente nas quartas do Goianão.