O Atlético-GO deixou o grupo dos seis primeiros (G6) colocados após o fim da 29ª rodada da Série B. O time rubro-negro foi ultrapassado pelo Operário-PR no encerramento da jornada, nesta terça-feira (22).\nO Dragão perdeu para o São Bernardo por 1 a 0 e poderia ser ultrapassado por duas equipes: CRB, que perdeu para a Ponte Preta, e Operário-PR, que bateu o Criciúma fora de casa, por 2 a 0.\nO Atlético-GO tem 46 pontos e agora ocupa o 7º lugar. O time goiano está um ponto atrás do Operário-PR, que tem 47 na 5º colocação, e do Criciúma, novo 6º colocado.\nNeste ano, a Série B mudou o regulamento. Apenas os dois primeiros colocados vão conquistar o acesso direto à Série A. Do 3º ao 6º vão ocorrer confrontos eliminatórios (3º contra o 6º e 4º contra o 5º) de ida e volta para definir as duas últimas vagas na elite nacional em 2027.