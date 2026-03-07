Pouco mais de uma hora após a derrota por 2 a 0 para o Goiás, pelo jogo de ida da final do Goianão, o Atlético-GO demitiu o técnico Rafael Lacerda.\nEm nota oficial, a diretoria agradeceu ao profissional, escreveu que ele tem um perfil dedicado e trabalhador, mas reiterou que o clube buscará uma nova filosofia de trabalho na sequência da temporada.\nEm sua passagem pelo Atlético-GO, entre 2025 e 2026, Rafael Lacerda esteve em um total de 34 jogos, com 15 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, e aproveitamento de 53,92%.\nO treinador chegou a conceder entrevista coletiva após o jogo contra o Goiás, onde admitiu os erros de estratégia, disse que acreditava na virada e ressaltou que, enquanto a equipe estava postada com três zagueiros, durante o 1º tempo, não sofreu gols.\nSob o comando de Rafael Lacerda, o Atlético-GO fez uma campanha de recuperação na Série B de 2025, apesar de não ter conseguido o acesso. Em 2026, passou por altos e baixos, mas chegou até a final do Campeonato Goiano e se garantiu na 3ª fase da Copa do Brasil.