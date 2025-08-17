O Atlético-GO perdeu para a Ferroviária-SP por 3 a 1 na noite deste domingo (17), pela 22ª rodada da Série B, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão não conseguiu emendar uma sequência de duas vitórias na Segundona e compromete a recuperação da equipe, que tenta se distanciar do Z4. O clube rubro-negro segue com 27 pontos, a 5 da zona de rebaixamento e a 9 do G4.\nNo primeiro tempo, o Dragão perdeu um pênalti, na cobrança de Federico Martínez, quando perdia por 1 a 0, gol de Edson Lucas. O time da casa chegou a empatar com Lelê no segundo tempo, mas levou dois gols, de Ricardinho e Carlão, de pênalti.\nA Ferroviária, que iniciou a rodada um ponto atrás do Atlético-GO, tem agora 29 pontos e é a 10ª colocada na Série B.\nAtlético-GO x Ferroviária: onde assistir, horário e escalações prováveis\nTécnico do Atlético-GO ajusta formação titular: "Temos um esqueleto"