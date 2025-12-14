Até aqui, o Atlético-GO já acertou com sete reforços, embora só tenha anunciado três. Como o elenco rubro-negro ainda possui lacunas, a tendência é de que o time faça mais contratações antes do início do Goianão 2026 na comparação com o Estadual deste ano.\nQuarteto do Atlético-GO chega para aumentar opções de Rafael Lacerda\nAntes do Goianão 2025, o Atlético-GO contratou oito jogadores: os goleiros Anderson e Lucas Barreto, os laterais direitos Marcinho e Raí Ramos, os volantes Kevyn, Willian Maranhão e Luizão, além do atacante Caio Dantas.\nIsso porque o Dragão tinha uma base montada do ano anterior, com nomes como o do goleiro Ronaldo, do lateral esquerdo Guilherme Romão, dos zagueiros Alix Vinícius, Pedro Henrique e Adriano Martins, do volante Rhaldney, do meia Shaylon e do atacante Alejo Cruz. Em 2024, o time foi campeão goiano e disputou a Série A do Brasileiro.